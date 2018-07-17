وقالت الشرطة إن من بين هؤلاء الرجال الذي مثلوا بالفعل أمام القاضي يوم الثلاثاء، حراس أمن وعمال مصاعد وسباكين يعملون في بناية سكنية تقطن فيها الفتاة.

وقالت الشرطة إن الرجال في تشيناي خدروا الفتاة ثم أخذوها إلى شقة خالية من السكان في المبنى لاغتصابها.

وذكرت تقارير إعلامية محلية إنهم هددوها بالسكاكين وبنشر تسجيلات فيديو لاغتصابها إذا أبلغت أي شخص.

واعتقلت الشرطة الرجال أمس الاثنين في اتهامات بالاغتصاب والشروع في القتل والترويع.

وتظهر أحدث بيانات من المكتب الوطني لسجلات الجرائم أن أكثر من 100 جريمة اغتصاب في المتوسط جرى تسجيلها يوميا في الهند في عام 2016 ، من بينهم ستة فتيات تقل أعمارهن عن 12 عاما.