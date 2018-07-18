وذكر المسؤول في الشرطة المدنية، رافائيل لوبيز، الثلاثاء، أن والدة المهاجم البرازيلي لفريق شاختار دونيتسك الأوكراني تايسون عثر عليها في منطقة ريفية بالقرب من بلدة مونتي بونيتو.

وكانت روزانغيلا فريدا قد اختطفت في اليوم السابق عندما فتحت الباب لمجرمين جاؤوا إلى منزلها بباقة من الورود. وخطفها المهاجمون المسلحون في سيارة وفروا.

وقال لوبيز إن عملية الإنقاذ نفذتها الشرطة العسكرية التي تعرفت على سيارة الخاطفين وتعقبتها.

وتم اعتقال ثلاثة رجال وامرأة، وتمكن معتد آخر من الفرار.

وقالت الشرطة إن فريدا كانت بصحة جيدة.