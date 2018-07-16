وظهر لاعب المنتخب الفرنسي بول بوغبا وهو يؤدي حركته الشهيرة في غرفة تبديل الملابس، ثم قام ماكرون بتأدية الحركة ذاتها وسط أجواء مرحة.

وردد اللاعب والرئيس عبارة "تحيا فرنسا" أمام كاميرا الهاتف المتحرك التي صورت لحظة الفرح بإحراز منتخب "الديوك" لثاني لقب له في المونديال عقب الفوز على كراوتيا بأربعة أهداف مقابل اثنين.

وخلال اللقاء، تفاعل ماكرون بشكل كبير مع مجريات المباراة، حيث قام من مقعده لأكثر من مرة أثناء تسجيل المنتخب الفرنسي لأهدافه.

وحضر ماكرون المباراة النهائية إلى جانب كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ورئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش التي خطفت الأضواء خلال المونديال الروسي.