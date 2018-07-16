وذكرت صحيفة "حرييت ديلي نيوز" أن محكمة الاستئناف العليا في تركيا، أصدرت مؤخرا توجيهات جديدة للفصل في قضايا الطلاق، والتي يدعي فيها أحد الزوجين تعرضه للإساءة من قبل الطرف الآخر، سواء كان ذلك لفظيا أو ماديا.

وتطبيقا لهذه التوجيهات، أصدرت محكمة قرارا يمنح زوجة تعويضا ماليا لتحملها إهانات والدة زوجها، بعد طلاقها.

ولم تكتمل فرحة المطلقة بالتعويض المالي، حيث ألغت الدائرة القانونية الثانية للمحكمة العليا للاستئناف قرار المحكمة الابتدائية، متذرعة بأن الرجل كان يتعرض للإهانة من جانب طليقته.

وجاء في حكم الاستئناف النهائي: "نعتت المرأة زوجها بالأصلع على الملأ، وهو ما يعد ازدراء وإهانة".

ونقلت الصحيفة التركية عن القاضي المسؤول عن القضية قوله: "كلا الشخصين كانا متعادلين في الإهانات والعيوب خلال فترة الزواج، ما يعني عدم إلزام أي منهما بدفع تعويضات للطرف الآخر".