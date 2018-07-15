ونشرت شرطة هارو تغريدة على تويتر قالت فيها: "تم استدعاء ضباط من الشرطة إلى عنوان في هارو، حيث سمعت القاطنة هناك أصواتا في الطابق السفلي من منزلها واعتقدت بأنه لص. اتضح أن المشتبه به سنجاب".

وقال متحدث باسم الشرطة إن "السنجاب أوقع أرضا بعض الأغراض بعد دخوله المنزل، مما دفع السيدة للاعتقاد بأن شخصا دخل المنزل عنوة".

وتابع: "تم الإفراج عن المتهم ذي الفرو، دون توجيه اتهامات له".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها سنجاب في حوادث سرقة، إذ ساعد سنجاب في ولاية أيداهو الأميركية في القبض على سارق، بعد أن خدش اللص الذي حاول سرقة منزله، حسب ما ذكر موقع "هافينغتون بوست".