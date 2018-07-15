وبحسب ما نقلت "رويترز"، فإن الشرطيتين اللتين عوقبتا، أوقفتا شابة تبلغ من العمر 24 عاما، جراء تجاوزها السرعة أثناء قيادة السيارة.

وبحسب بيان للشرطة ومقطع مصور للحادث بثته محطة تلفزيون محلية، قامت الشرطيتان بوقف المرأة في أبريل عندما كانت تقود سيارتها بسرعة بسبب تأخرها عن العمل في صالون لتصفيف الشعر في أتلانتا ومرت بسرعة بلغت 130 كيلومترا أمام الشرطيتين على طريق زلق.

وذكر بيان لشرطة روزويل، أن الشرطيتان ناقشتا ما إذا كانتا ستسجلان مخالفة لسارة ويب بسبب تجاوزها السرعة أم تعتقلاها لقيادتها الطائشة.

وأضاف البيان، أن الشرطيتين قررتا إجراء قرعة باستخدام عملة معدنية لتحديد ما ستفعلانه معها، وهو ما يعني أن الشرطيتين احتكمتا إلى القرعة في أمر يتعلق بتطبيق القانون.

وأوضح المقطع المصور أن الشرطية كورتيني براون لجأت إلى تطبيق القرعة باستخدام العملة المعدنية على هاتفها المحمول، وبعدما أجريت القرعة ضحكت الشرطيتان لدى بدئهما في تحرير الاتهامات ضد ويب.

وأبلغت ويب محطة (11 ألايف) التلفزيونية الإخبارية بأتلانتا بالمقطع المصور، وقدمت طلبا لمشاهدته، حيث أدى بث المقطع إلى إسقاط كل الاتهامات الموجهة لها خلال جلسة لمحكمة في التاسع من يوليو.