وحافظ بشار الأسد البالغ من العمر 16 عاما هو واحد من بين 615 طالبا من جميع أنحاء العالم شاركوا في مسابقة الأولمبياد العالمي للرياضيات التي تنظم خلال الفترة الواقعة بين 3 إلى 14 يوليو في مدينة كلوج نابوكا بوسط رومانيا، حيث يمثل كل دولة فريق مؤلف من ستة طلاب.

وحصل في هذه النسخة على المركز 486 من بين 565 متسابقا ممن أكملوا مراحل المسابقة المختلفة.

وتحدثت وسائل إعلام رومانية عن تدابير أمنية مشددة ترافق وجود نجل الرئيس السوري.

ورومانيا هي إحدى الدول النادرة التي لا تزال تملك سفارة في سوريا، إضافة الى أنها وجهة عدد كبير من الطلاب السوريين.

واحتلّ الأسد في نسخة العام الماضي من المسابقة التي أجريت في ريو دي جانيرو بالبرازيل، مرتبة متدنية للغاية هي 528 من أصل 615، ما أثار حينها جدلا في شبكات التواصل الاجتماعي.

وأحرز حافظ الأسد تقدما طفيفا في أولمبياد رومانيا، إذ فصله 79 مركزا عن آخر القائمة، في حين كان يفصله 87 مركزا عن المرتبة الأخيرة في أولمبياد ريو دي جانيرو.