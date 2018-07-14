وكانت الطائرة في طريقها من مدينة دبلن الأيرلندية إلى زادار في كرواتيا، الجمعة، عندما رأى قائدها أنه من الضروري الهبوط بسرعة في أقرب موقع، بسبب انخفاض ضغط الهواء في الطائرة، ونجح بالهبوط بها في فرانكفورت بألمانيا.

ورغم أن عملية الهبوط تمت بنجاح، فإنها أثارت ذعر الركاب، خاصة مع تدلي أقنعة الأكسجين من سقف الطائرة ومطالبتهم بوضعها، وفق ما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية.

وبعد الهبوط، تم نقل 33 شخصا من الركاب الـ188 إلى المستشفى، لتلقي العلاج من الغثيان والصداع وآلام الأذن.

وأوضحت الشركة أنه تم توفير العلاج للركاب الذين كانوا بحاجة إليه، فيما تم تقديم مرطبات للبقية، إلا أن غرف الفندق لم تكن تكفي للجميع حتى يحين موعد الرحلة الأخرى من فرانكفورت إلى زادار صباح السبت.