وكان ذلك الفيل الرضيع قد ألقى نفسه في مأزق مخيف، بعد أن سقط في حفرة ترابية ما جعله يعاني الأمرين لأكثر من 3 ساعات قبل أن يسارع فريق من عمال الغابة لمد يد العون له.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن بعض القرويين الذين يقطنون في منطقة هاريدوار غربي الهند، هرعوا إلى مكان الحادث بعد أن سمعوا صرخات الفيل الصغير، وجرى على الفور استدعاء فريق لإنقاذه.

ويظهر الشريط المصور مدى الهلع الذي كان عليه ذلك "الدغفل" في وقت بدأت جرافة الإنقاذ بتوسيع الحفرة لجعل الفيل الصغير قادرا على الحركة والوقوف من جديد على قوائمه.

وفي نهاية المطاف، جاءت النهاية السعيدة بعد جرى توسيع الحفرة ليقف الفيل الرضيع من جديد ويولي الأدبار فرحا بنجاته وعائدا إلى قطيعه الذي كان بانتظاره.