وقال البنك المركزي، الجمعة، إن الأوراق تعرض صورا من حياة مانديلا ونشأته في منطقة ريفية بمقاطعة كيب الشرقية كإبن لأحد الزعماء المحليين، وسجنه لمدة 27 عاما، ونهاية نظام الفصل العنصري عام 1994 حينما صار رئيسا، حتى وفاته عام 2013 عن عمر ناهز 95 عاما.

ويأتي إصدار أوراق البنكنوت والعملات في سياق سلسلة من الأنشطة في أنحاء العالم تتصدرها محليا محاضرة بمناسبة عيد ميلاد مانديلا يلقيها الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، هذا الأسبوع.

وتظهر العملة المعدنية الذهبية، التي تزن أونصة واحدة صورة لمانديلا شابا، وهي من تصميم سينديسو نيوني المولود في زيمبابوي، والمعروف بانتقاده لزعيم زيمبابوي روبرت موغابي.

وقال نيوني: "لأني نشأت وعشت معظم حياتي تحت حكم دكتاتوري، لم يتسنى لي أن أنعم بالديمقراطية التي تنعم بها جنوب أفريقيا".

ويظهر وجه مانديلا بالفعل على كل أوراق البنكنوت في جنوب أفريقيا.