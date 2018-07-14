وكتبت الابنة التي تدعى نانسي سيناترا أيضا وتبلغ من العمر 78 عاما على صفحتها الرسمية بتويتر، الجمعة: "رحلت أمي في سلام الليلة عن عمر 101 عام. كانت الهبة والنور في حياتي. أرقدي في سلام يا أمي. شكرا على كل شيء".

وكانت نانسي سيناترا الأم زوجة لأحد أشهر نجوم القرن الـ20 لمدة 12 عاما.

ولعب زوجها دور البطولة في أفلام حققت نجاحا هائلا مثل (فروم هير تو إتيرنيتي)، أو (من هنا إلى الخلود)، و(جايز انددولز)، أو (رجال ودمى)، كما اشتهر بأغنيته (نيويورك.. نيويورك).

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الزوجين كانا من نيوجيرسي وأنجبا 3 أطفال وانفصلا بالطلاق عام 1951 بعد دخول فرانك في علاقات نسائية تحدثت عنها صحافة هوليوود.

وتزوج فرانك من الممثلة الفاتنة إيفا غاردنر بعد 10 أيام فقط من الطلاق.

وذكرت الصحيفة أن فرانك وزوجته السابقة نانسي ظلا مقربين حتى وفاته عام 1998 عن عمر 82 عاما بعد إصابته بأزمة قلبية، ولم تتزوج نانسي بعده.