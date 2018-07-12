وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز"، فإن شريدار شيلال، البالغ من العمر 82 عاما، ترك أصابعه تصل إلى طول إجمالي قدر بما يقرب من 6 أمتار.

وتولى طبيب في نيويورك قص أظافر الرجل الأميركي مؤخرا.

وبدأت مسيرة الرجل الهندي لإطالة أظافره حين كان تلميذا في المدرسة وتسبب بكسر ظفر أستاذه، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".

ووبخ المدرس حينئذ تلميذه بشدة وقال إنه لا يعرف الجهد الذي يحتاجه الإنسان حتى يطيل ظفره، ومنذ ذلك اليوم قرر أن يخوض التجربة.

ويقول شيلال إنه أحس بالحزن حين أزيلت أظافره لكن أبدى سعادة حين تذكر أنها ستظل معروضة أمام زوار متحف أميركي.

ولم تسجل أي موسوعات سابقة أظافر أطول من أظافر شيلال.