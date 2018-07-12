ونشرت الفيديو، البحرية الملكية التايلاندية على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، الأربعاء، وحصد أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وأعاد نشره نحو 40 ألف مستخدما في فيسبوك.

ويمتد الفيديو لمدة 5 دقائق، ويرصد مراحل عدة، منها استعداد فريق الغواصين لبدء العملية، ثم الاختفاء تحت الماء.

وفي لقطات أخرى ظهر الغواصون مع منقذين آخرين وهم يتجولون داخل مناطق شديدة الانحدار في الكهف لم تصل إليها مياه الفيضانات، وبعد ذلك ظهر الأطفال وهم موضوعين على نقالات.

وسادت حالة من الفرح في مدينة تشيانغ راي التايلاندية عقب انتهاء عملية الإنقاذ، كما أبدى المسعفون سعادة غامرة، فيما توالت الإشادات بما قاموا به طيلة أيام عرضوا فيها حياتهم للخطر، علما بأن غطاسا من البحرية لقي مصرعه داخل ممرات الكهف.

وحوصر فريق "وايلد بورز" لكرة القدم المكون من 12 فتى ومدربهم، في 23 يونيو، أثناء استكشافهم لمجمع الكهوف بعد تدريب على كرة القدم، حيث غمرت مياه الأمطار الغزيرة الأنفاق.

ولأن نسبة من يعرفون السباحة في تايلاند لا تتجاوز 20 في المئة، حتى بين من يكسبون رزقهم من البحر، بحسب أرقام ساقتها صحيفة "نيويورك تايمز"، لم يكن من الممكن أن يسبح الأطفال في ممرات الكهف التي غمرتها المياه الموحلة.