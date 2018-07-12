وكانت جينر البالغة من العمر 20 عاما قد دشنت شركة كيلي لمستحضرات التجميل في عام 2016 مع مجموعات تجميل الشفاة التي تبلغ قيمتها 29 دولارا.

وقد باعت منذ ذلك الحين مستحضرات تجميل بما يعادل أكثر من 630 مليون دولار. وجينر هي أخت غير شقيقة لكل من كيم وكلويو كورتيني كارداشيان.

وقالت مجلة فوربس إنها تقيم شركتها بنحو 800 مليون دولار وإنجينر تمتلك 100 في المئة منها.

ونقلت رويترز عن المجلة إنه بالإضافة إلى الملايين من البرامج التلفزيونية والإعلانات وأرباح شركتها بعد الضرائب، فإن مكاسب جينر تصل إلى 900 مليون دولار.

وقالت فوربس إنه خلال عام آخر من ذلك الرواج فسوف تصبح جينر أصغر مليارديرة عصامية على الإطلاق سواء من الذكور أو الاناث.