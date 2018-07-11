ويرصد الفيديو أول لقطات للأطفال، بعد إنقاذهم من الكهف، وهم في حالة صحة جيدة، رغم فقدانهم بعض الوزن، حسب ما صرح به مسؤول طبي تايلاندي.

ويظهر بعض أولياء أمور الأطفال خارج القاعة، يبكون ويلوحون بأيديهم لفلذات أكبادهم.

ويتلقى الفتيان رعاية خاصة من الأطباء والممرضات، فيما لا يزال ممنوعا على عائلاتهم وأصدقائهم ولوج القاعة التي يرقدون بها من أجل منحهم الراحة الكافية.

وقال ثونغتشاي ليرتويلاراتانابونغ، مفتش الصحة العامة، إن الأطفال سيحتاجون إلى العلاج لمدة 7 أيام.

وحوصر فريق "وايلد بورز" لكرة القدم مع مدربهم، في 23 يونيو، أثناء استكشافهم لمجمع الكهوف بعد تدريب على كرة القدم، حيث غمرت مياه الأمطار الغزيرة الأنفاق.

وبعد محنة استمرت 18 يوما، نجح الغواصون، الثلاثاء، في إنقاذ الفريق ومدربهم في مهمة عالية المخاطر داخل الممرات المغمورة بالمياه.

وجذبت محنة الفتية ومدربهم اهتمام العالم، حيث تدفق غواصون ومهندسون ومسعفون من العديد من دول العالم لتقديم المساعدة.