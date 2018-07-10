ونشر الاتحاد، الاثنين، بيانا على حسابه في موقع تويتر، عقب اجتماع لمجلس إدارته، برئاسة رجاء الله السلمي وبحضور الأعضاء المجلس.

وجدد اتحاد الإعلام الرياضي التأكيد على رفض انتهاكات وتجاوزات قنوات "بي إن سبورت" وسعيها لتسييس الرياضة، حسب ما أشار البيان.

كما أكد البيان رفض الاتحاد لاستغلال القناة "الحقوق الحصرية لأهداف سياسية تتنافى مع الرياضة وقيمها وتسيء لمهنة الإعلام وصدقيته..".

وقرر الاتحاد تشكيل فريق عمل لمزيد من التواصل مع الاتحادات الإعلامية الدولية والقارية والإقليمية، للعمل على حماية الرياضة من الممارسات غير الأخلاقية التي تنتهجها "بي إن سبورت".