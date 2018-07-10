واحتشد عدد كبير من المشجعين حول سيارة الإسعاف في منطقة بورو جنوبي لندن، السبت، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

وظلت سيارة الإسعاف عالقة إلى أن انفض الحشود من حولها، فيما كان يفترض أن تظل جاهزة لنقل المصابين في حال أسفرت الاحتفالات عن وقوع ضحايا.

ونشرت شرطة لندن تغريدة على موقع تويتر قالت فيها إنها حددت هوية الشابة وكتبت "شكرا على المشاركة، أما الآن فقد جاء دورنا" في تلميح إلى نية اعتقال المشاغبة.

وجاء تحرك الشرطة بعدما أبدت هيئة الإسعاف في بريطانيا استياءها من تصرف الشابة وقالت إن سيارة الإسعاف أصبحت في حاجة إلى الإصلاح بعد حادثة الشغب.

وأثير جدل واسع مؤخرا في بريطانيا بشأن سلوك مشجعي الكرة، بعدما سادت حالت هيستيرية عقب مباريات إنجلترا بالمونديال، كما أن مشاغبين اقتحموا متجر أثاث معروفا في العاصمة لندن.