وتمكن المسعفون من إنقاذ ثمانية فتية حتى الآن، فيما يرتقب أن يجري إنقاذ أربعة آخرين، الثلاثاء، أما المدرب وهو العالق الأخير، فسيقضي ليلة إضافية لوحده على الأرجح داخل الكهف، حيث يتوقع إخراجه الأربعاء.

وشارك الملياردير صورا التقطت في ليل التاسع والعاشر من يوليو الجاري، عقب تسليمه غواصة صغيرة، قال إنها تساعد عملية الإنقاذ المعقدة.

وقال موسك في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، إنه عاد للتو من الكهف، وبأن الغواصة التي تبرع بها ستظل في تايلاند حتى تكون متاحة لتقديم المساعدة مستقبلا إذا حصل حادث مماثل.

وكان موسك قد سافر إلى تايلاند رفقة فريق من الخبراء والمهندسين لتقديم المساعدة، لكن سلطات البلاد لجأت إلى خطة مغايرة بالاعتماد على غطاسين محليين وأجانب.

وتستطيع الغواصة الصغيرة التي قدمها موسك أن تنقل طفلا بداخلها وتقطع به مسافة في المياه بمساعدة خبراء الغطس.