وكانت المرأة، التي تبلغ من العمر 51 عاما، متوقفة في ازدحام مروري خلال ساعة الذروة في نواحي لندن، قبل أن يفاجئها الرجل المسلح.

ويشبه الفيديو فيلم عصابات أميركي، حيث وقف الرجل قبالة المرأة وأمام الملأ وشرع في إطلاق الرصاص من مسدسه، حيث أصيبت الأولى النافذة، فيما اقتحمت رصاصتين السيارة.

وقالت "ديلي ميل" إن الفيديو جرى التقاطه في حدود الساعة 9 صباحا في كينغسباري، بالقرب من إدغوير، شمال لندن، مشيرة إلى أن السيدة لم تتعرض جراء الاعتداء لأي إصابة لحسن حظها.

وتخوض الشرطة حاليا مجموعة من التحقيقات للتعرف على هوية المسلح، ونشرت المقطع للعموم حتى يساعدها المواطنون في التعرف على المشتبه فيه.