ويركز برنامج "سكاي نيوز عربية" على تطوير مهارات التحرير الإعلامي والتعريف بمسار العمل في غرفة الأخبار، وصقل مهارات المشاركين، الذين بلغ عددهم 15 طالبا وطالبة، في الإعداد والتنفيذ للإنتاج التلفزيوني، إضافة إلى صقل مهاراتهم في الإلقاء والتقديم الإخباري والبرامجي.

ومع اختتام الدورة التدريبية، تم اختيار 4 طلبة للانتقال للمرحلة الثانية من البرنامج، التي تتضمن توزيعهم وفق نقاط قوتهم ومهاراتهم على مختلف أقسام المؤسسة، بما في ذلك قسم التواصل الاجتماعي وقسم الراديو وقسم البرنامج الصباحي، وذلك بهدف تعزيز مهاراتهم وقدراتهم في مجالات محددة أظهر فيها الطلبة إبداعاتهم طيلة فترة الدورة التدريبية.

وقالت مديرة التدريب والتطوير الإعلامي في سكاي نيوز عربية، مهرة اليعقوبي، إن ما يميز البرنامج في دورته السابعة هو "حرص المؤسسة على التعاون مع مؤسسات متخصصة في مجال التدريب الإعلامي كشركة (ريبورترز) للإنتاج والتدريب الإعلامي".

وأضافت: "توفر سكاي نيوز عربية حزما تدريبية تسهم بشكل فعال في تأهيل طلبة الإعلام، وتمكنهم من الانخراط في سوق العمل متسلحين بالمهارات والثقة الكافية".