والفيلم بطولة بول رود وإيفانجلين ليلي، ومايكل بينا، ومن إخراج بيتون ريد.

واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة (إنكريدبلز 2) بالمركز الـ2 بإيرادات بلغت 29 مليون دولار.

وتراجع فيلم الخيال العلمي والحركة (جوراسيك وورلد: فولن كينغدم) من المركز الـ1 إلى المركز الـ3 هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 28.6 مليون دولار، والفيلم بطولة كريس برات وبرايس دالاس هوارد وريف سبول ومن إخراج جيه. إيه. بايونا .

وجاء في المركز الرابع فيلم الإثارة الجديد(ذا فيرست بيرج) محققا إيرادات بلغت 17.2 مليون دولار، والفيلم بطولة ليكس سكوت ديفيز ويلان نويل وجويفان واد ومن إخراج جيراد مكموراي.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات (سيكاريو: داي أوف ذاسولدادو) من المركز الـ3 إلى المركز الـ5 بإيرادات بلغت 7 ملايين دولار، والفيلم بطولة بينيشيو ديل تورو وجوش برولين ومن إخراج ستيفانو سوليما.