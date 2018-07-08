وقال: "أرى أعلاما برازيلية.. كونوا أقوياء، ستكون هناك فرصة أخرى"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأشار البابا، وهو أرجنتيني، إلى إنه يتابع مباريات كرة القدم باستمرار.

وكانت البرازيل قد فازت بكأس العالم لكرة القدم 5 مرات، في أكبر عدد من مرات الفوز، مقارنة بأي دولة أخرى.

لكن في كأس العالم المقام حاليا في روسيا، خسرت البرازيل أمام بلجيكا (2-1) في دور الثمانية.