وقدمت المنظمة التي تجمع المال للمشردين عرضا لأعلى عرض مزايدة، لقضاء ليلة في زنزانة على متن جزيرة روبن، قضى فيها الزعيم المناهض للتفرقة العنصرية، الحائز على جائزة نوبل للسلام، 15 عاما.

وأفادت "أسوشيتد برس" بأن المزايدات بدأت بـ250 ألف دولار "لفرصة تتاح مرة واحدة في العمر فقط".

وأثار المزاد إدانة من البعض في جنوب إفريقيا، وقالت متحدثة باسم متحف جزيرة روبن لوسائل إعلام محلية هناك إنه لم يتم الاتفاق على استغلال الزنزانة.

وكتب المصور المحلي فيكتور دلاميني على تويتر "وقاحة شديدة وذوق سيء، لا توجد كلمات تقال".

وقدم البيان "خالص الاعتذار" لكن موقع المنظمة الإلكتروني قال إن فعالية جزيرة روبن "تم تأجيلها ولم تلغى".