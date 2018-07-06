وأشار البحث الذي أجراه موقع "نامبيو" المعني بجمع البيانات بشأن أسعار المستهلكين، إلى أن مدينة هاميلتون عاصمة أرخبيل برمودا في المحيط الأطلسي أغلى مدينة في العالم من ناحية كلفة المعيشة، وفق ما أوردت "ديلي ميل" الجمعة.

وكشغ "نامبيو" أن هاميلتون هي الأكثر كلفة من ناحية المواصلات والطعام وبقية الخدمات، علاوة على أن فيها أغلى المطاعم في العالم.

وترجع الأسعار الباهظة في هاميلتون إلى أنها جاذبة للسياح وغيرهم بسبب وضعها كملاذ ضريبي، كما أنها تتمتع بمناظر طبيعية خلابة.

وأورد موقع "نامبيو" قائمة بأغلى عشر مدن، كانت 6 منها في سويسرا هي: زيوريخ، وبازل، ولوزان، وبرن،

وجنيف، ولوغانو، إضافة إلى عاصمة أيسلندا ريكيافيك، وعاصمة النرويج أوسلو، ومدينة ستافانغر النرويجية.



