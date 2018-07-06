وكانت الشرطة البريطانية أوقفت الممرضة، لوسي ليتبي (28 عاما)، الثلاثاء الماضي، إثر تحقيق طويل بشأن وفاة 17 رضيعا في مستشفى بمقاطعة تشستر غربي إنجلترا.

وقالت الشرطة في بيان:" يمكننا التأكيد أن السيدة التي اعتقلت الثلاثاء جرى إطلاق سراحها بكفالة من أجل مزيد من التحقيقات"، مشيرة إلى أنها ستزود أهالي الأطفال الضحايا بنتائج التحقيق أولا بأول.

وحسب الشرطة، فإن الوفيات حدثت بين مارس 2015 ويوليو 2016، وأثار العدد الكبير من الضحايا خلال هذه الفترة القصيرة الشكوك بشأن شبهة جنائية وراء الأمر، علما بأن الوفيات كلها وقعت في وحدة الأطفال حديثي الولادة بالمستشفى.

وقالت الشرطة إنها تحقق أيضا في 15 حالة إصابة غير مميتة في المستشفى عينها في الفترة ذاتها.

وكانت الممرضة التي تدور الشبهات بشأنها قالت في مقابلة صحفية أجريت سابقا، إنها تهتم بتقديم العناية للأطفال الرضع الذين يحتاجون إلى دعم من مستويات مختلفة.