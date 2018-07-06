واكتشف حارس يصطحب زوارا في رحلة وجود أشلاء بشرية قرب مجموعة من الأسود في محمية سيبويا للصيد في إقليم إيسترن كيب مساء يوم الثلاثاء.



وقال نيك فوكس مالك سيبويا "نشتبه في مقتل اثنين.. ربما ثلاثة". حسب رويترز.



وعثرت الشرطة ووحدة مكافحة الصيد الجائر فيما بعد على فأس وثلاثة أزواج من الأحذية وقفازات. وسُمعت الأسود وهي في حالة هياج في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.



وقال فوكس "اعتقدنا أنهم صيادون لوحيد القرن لكن وجود الفأس أكد الأمر... يستخدمون البندقية لإطلاق النار على الحيوان والفأس لفصل القرن".



ويوجد في جنوب أفريقيا أكثر من 80 بالمئة من أعداد وحيد القرن الموجودة بالعالم التي تتناقص بسبب الصيد الجائر لصالح مشترين في فيتنام والصين حيث يستخدم قرن هذا الحيوان كمكون في أدوية تقليدية.



وقتل أكثر من ألف حيوان من وحيد القرن في جنوب أفريقيا العام الماضي.