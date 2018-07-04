وتطرقت وينفري، لهذا الموضوع من جديد، في مقابلة مع مجلة (فوج) البريطانية بعد أن كثر الحديث حول ما إذا كانت تتطلع للبيت الأبيض في أعقاب كلمتها المؤثرة في حفل توزيع جوائز، غولدن غلوب هذا العام.



وقالت وينفري للمجلة، التي نشرت صورتها على غلاف عدد أغسطس: "في ذلك الهيكل السياسي.. وسط كل هذه الأكاذيب وكل هذا الهراء والقبح والحماقة وكل ما يدور في الغرف الخلفية.. أشعر أنه لايمكنني أن أعيش. لن أستطيع فعل ذلك. هذا ليس عملا نظيفا. سيقتلني".

كانت الكلمة التي أدلت بها وينفري لدى تسلمها جائزة الغولدن غلوب، (الكرة الذهبية) عن مجمل أعمالها وعبرت فيها عن دعمها لضحايا سوء السلوك الجنسي، وأشادت بالنساء اللاتي كشفن عن وقائع تحرش وانتهاكات في هوليوود وأماكن أخرى قد قوبلت باستحسان بالغ.

وقالت وينفري، لمجلة فوج، التي نشرت مقتطفات من المقابلة: "الناس يقولون هذه أوقات حالكة، لكن ماذا لو أننا غيرنا هذا النموذج؟ فأنا أرى الأمر بطريقة مختلفة" مشيرة إلى حركة (#مي تو) و(تايمز أب).

وتابعت: "أنا أرى "أليس من الرائع أننا نستفيق؟". تحملت المرأة جنونا لسنوات".