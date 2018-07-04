وشوهد الاثنا عشر فتى ومدربهم برفقة عناصر وحدة القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية (سيل) داخل الكهف المظلم، حيث بدت وجوههم نحيفة بشكل واضح وسط إضاءة خافتة من مصباح يدوي.

وأفصح الفتية عن هويتهم وهم يرفعون أيديهم للتحية، وقالوا إنهم يتمتعون بصحة جيدة.

والتقط الفيديو، ومدته نحو دقيقة، الثلاثاء، ونشر على الصفحة الرسمية للقوات البحرية التايلاندية بموقع فيسبوك، صباح الأربعاء، فيما بثت البحرية مقطعي فيديو آخرين للفتية في وقت لاحق اليوم.

والفتية، وأعمارهم من 11 إلى 16 عاما ومدربهم يبلغ من العمر 25 عاما، فقدوا عندما حاصرهم فيضان بعد دخولهم كهف تام لوانغ نانغ نون في تشيانغ راي يوم 23 يونيو الماضي.

وعثر غواصو إنقاذ على الفتية مساء الاثنين خلال عملية بحث يائسة شارك فيها خبراء من جميع أنحاء العالم.

وقالت السلطات إن الفتية، الذي ظهروا أيضا في فيديو التقطه الغواص البريطاني، الذي عثر عليهم، الثلاثاء، يتلقون رعاية من 7 عناصر بوحدة (سيل)، بينهم مسعفون يقيمون معهم داخل الكهف وهم في حالة مستقرة، وتناولوا مشروبات تحتوي على كميات كبيرة من البروتين.

وفي جميع مقاطع الفيديو ، ظهر الفتية في حالة معنوية جيدة.

وفي أحدث مقاطع الفيديو، يظهر أحد عنصر في فرقة (سيل) وهو يعالج جروحا طفيفة بأقدام الفتية، وشوهد العديد من الفتية وهم يبتسمون ويتفاعلون مع عنصر فرقة (سيل)، الذي يلقي نكات.