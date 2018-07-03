الفيلم من إخراج أحمد عبد الله السيد، وتأليف شريف ألفي، وبطولة منى هلا وكريم قاسم ومحمد يسري وأحمد مالك وشريف دسوقي وعمرو عابد وأحمد مجدي.

وأخرج السيد عددا من الأفلام خلال الأعوام الثمانية الماضية، نالت جوائز دولية منها "هليوبوليس" و"ميكروفون" و"فرش وغطا" و"ديكور".

وقالت إدارة المهرجان في منشور على فيسبوك: "مهرجان القاهرة يعلن عن أول أفلامه المصرية"، دون أن توضح ما إذا كانت هناك أفلام مصرية أخرى.

وتقام الدورة الأربعون للمهرجان في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وشهدت إدارة المهرجان تغييرا في مارس الماضي بتعيين المنتج وكاتب السيناريو محمد حفظي (43 عاما) رئيسا للمهرجان خلفا للناقدة ماجدة واصف، فيما احتفظ الناقد يوسف شريف رزق الله (75عاما) بمنصب المدير الفني للمهرجان.

وقال رزق الله في مؤتمر صحفي العام الماضي، قبل بدء الدورة التاسعة والثلاثين، إن إدارة المهرجان بحثت طويلا لكن "لم توفق في العثور على فيلم يصلح للمشاركة في المسابقة الرسمية".

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الذي تأسس عام 1976، مصنف ضمن أهم 14 مهرجانا سينمائيا دوليا في العالم.