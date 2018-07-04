جاء ذلك بعد التحقيق في وفاة 17 مولودا وتعرض 15 آخرين "لتدهور لا يفضي للموت" في الفترة من مارس 2015 إلى يوليو 2016 في وحدة الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الكونتيسة تشيستر.



وقال المحقق بول هيوز في بيان "هذا تحقيق شديد التعقيد وبالغ الحساسية، ويمكنكم تقدير أننا نريد ضمان القيام بكل ما في وسعنا لنعرف بالتفصيل ما الذي أدى إلى وفاة هؤلاء الأطفال أو تدهور حالتهم".

وبدأت الشرطة التحقيق في مايو من العام الماضي ولم تورد تفاصيل عن المرأة التي ألقت القبض عليها واكتفت بوصفها بأنها تعمل بمجال الصحة. وقال هيوز إن التحقيق يجري "على قدم وساق".

وأضاف "هذا وقت صعب للغاية على جميع الأسر، ومن المهم أن نتذكر وسط كل هذا أن هناك عددا من الأسر المكلومة التي تبحث عن إجابات بشأن ما حدث لأطفالها".

وقال المستشفى إنه يتعاون مع المحققين وإنه على ثقة من أن وحدة حديثي الولادة باتت "آمنة لمواصلة العمل".

وذكر إيان هارفي، المدير الطبي للمستشفى "لم يكن إقدامنا على طلب الشرطة للتحقيق أمرا هينا، لكن يتعين علينا بذل ما في وسعنا لفهم ما حدث هنا".