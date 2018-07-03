ووفقا لبيان صادر عن شرطة ولاية إنديانا، فإنه تم إصدار 129 عملية اعتقال جنائية ضد 272 تهمة متعلقة بالمخدرات، على مدى 6 أيام.

ونشرت الشرطة مجموعة من الصور للمخدرات، التي تم حجزها، مثل الكوكايين والهيروين والماريغوانا والعقاقير الطبية.

ومن بين المحجوزات، تم العثور على أقراص الإكستازي برتقالية اللون، التي تشبه في شكلها رأس ترامب، ومطبوع عليها كلمة "Great Again"، في إشارة إلى عبارة الرئيس الشهيرة "Make America Great Again".

ولم يوضح البيان كمية المخدرات، التي تم العثور عليها، كما لم يكشف قيمتها المالية الإجمالية.