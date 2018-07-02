ويمكن من خلال الفيديو الذي التقطه أحد السجناء، سماع صوت محرك طائرة هليكوبتر ساهمت في هروب فايد، كما يظهر عدد من الرجال وهم يركضون في الساحة، متوجهين صوب الطائرة.

وقال أحد الأشخاص، في خلفية الفيديو معلقا على عملية الهروب: "إنه أمر مدهش!".

وفي تفاصيل مثيرة عن هروبه الأخير، قالت وزارة العدل الفرنسية إن طائرات دون طيار حلقت فوق السجن قبل عدة أشهر، فيما يبدو أنها كانت في مهمة استطلاع قبل "الهروب السينمائي" المثير لفايد.

وأوضحت الوزارة أن طائرات مسيرة عديدة رصدت أثناء تحليقها فوق سجن ريو قبل بضعة أشهر، وتكهنت بأنها على صلة بواقعة الهروب التي تمت الأحد، وشهدت هبوط رجال مدججين بالسلاح من مروحية في فناء بالسجن، استخدموا آلة لفتح الباب الخاص بقاعة الزوار، حيث كان رضوان يلتقي شقيقه، ولاذوا بالفرار مع النزيل.

وليست هذه المرة الأولى التي يفر فيها فايد من السجن، إذ سبق له أن نحج في الهروب عام 2013 بعد نصف ساعة من وصوله إلى السجن في شمالي فرنسا، واحتجز 4 من مسؤولي السجن رهائن قبل أن يستخدم بعضهم دروعا بشرية للخروج بتحطيم عدد من أبواب وبوابات السجن باستخدام المتفجرات.

وولد فايد في 10 مايو 1972 من والدين من أصول جزائرية، وألف في عام 2009 كتابا تحدث فيه عن نشأته في ضواحي باريسية تتفشى بها السرقة والقتل والمخدرات، مما جعل يقرر ولوج عالم الجريمة.

ويعد رضوان من عشاق أفلام "الأكشن"، وخاصة أفلام العصابات، وأوضح في كتابه أنه معجب كبير بأفلام المخرج مارتن سكورسيزي أحد أهم مخرجي هوليوود، الحائز على جائزة الأوسكار.

وبدأت مسيرته في عالم السطو والسرقة عام 1990 عندما أصبح في عمر 18 عاما، ومارس أعمال السرقة والعنف لمدة 8 أعوام، قبل أن يجري اعتقاله في 28 ديسمبر 1998 في باريس، وحكم عليه بالسجن لمدة 31 سنة في بعد أن جرت إدانته بعدة تهم من خطف رهائن وتكوين عصابة منظمة للسرقة والسطو المسلح.

لكنه حصل على إطلاق سراح مشروط في 30 مارس 2009 على أمل أن يندمج في المجتمع ويترك ماضيه الإجرامي وراءه.

وكان قد زعم التوبة واعتزال الجريمة، لكنه شارك في عملية سطو مسلحة عام 2010 أدت إلى مقتل شرطية، ليحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما يقضيها في سجن "سين إيه مارن".