وكشفت رسالة مسربة أن وزير البيئة في الكونغو تباحث مع شركة صينية ترغب في استيراد عدد من الحيوانات النادرة.

وطلبت الشركة الصينية 16 من حيوان البونوبو الذي يعرف بالشمبانزي القزم، بالإضافة إلى 16 من الشمبانزي و8 من خراف البحر الإفريقية و20 من الأوكابي وهي حيوانات من فصيلة الزرافيات.

وفي حال تمت الصفقة، ستؤخذ الحيوانات من الكونغو إلى حديقة في إقليم شانشي، شرقي الصين، وفق ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وبحسب الإحصاءات، تراجعت أعداد الشمبانزي بشكل كبير في الكونغو، حيث بات عددها لا يتجاوز المئتين في الوقت الحالي.

وأثارت الرسالة المسربة مخاوف من استغلال الصين نفوذها الاقتصادي في القارة السمراء لاستغلال الحياة البرية، لاسيما في ظل الفساد الذي ينخر عددا من البلدان الإفريقية.