وأشارت النيابة العامة في المدينة إلى أن العصابة التي يتزعمها سوري ومواطن تركي، أقنعت أشخاصا بشراء دولارات بسعر أرخص من السوق، بحجة أنها مهرّبة من سوريا، وفق ما نقلت صحيفة "حرييت ديلي نيوز".

وأغرى المحتالون ضحاياهم بالسعر المنخفض المحفّز للدولار "السوري" مقارنة بذلك الذي يباع في السوق التركية، ليكسبوا ثقتهم ويستغلوا رغبتهم في تحقيق المزيد من الأرباح.

وخسرت العصابة بضعة آلاف من الدولارات "الحقيقية" التي بيعت للضحايا، إلا أنهم استرجعوا أضعاف ما قدموه بعدما عرض المشترون دفع مبالغ كبيرة وصلت قيمتها إلى 349 ألف دولار تقريبا، مقابل جلب المزيد من الدولارات من سوريا.

وهكذا حصل أفراد العصابة على الأموال وتواروا عن الأنظار مع مبلغ كبير من المال، حتى إلقاء القبض عليهم في 30 يونيو الجاري.

ونقلت الصحيفة التركية عن مصادر قضائية قولها بأن التحقيقات في القضية ما تزال جارية.