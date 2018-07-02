وبحسب صاحب الحديقة جواد الشايب فإن الدخول وحجز مكان لانتظار السيارات مجانيان، في حين يتم تقديم الألعاب والخدمات الأخرى بمافي ذلك المواد الغذائية والمشروبات "بأسعار رمزية".

وأوضح لـ"رويترز": "هذه الملاهي هي مشروع خيري ودخولها ومواقف السيارات مجانية، وحتى أسعار الطعام المقدم في الحديقة رخيصة جدا. نحن نضغط دائما على أصحاب محلات بيع المثلجات وأصحاب الأكشاك لخفض الأسعار، وحتى أسعار الألعاب منخفضة للغاية فهي لتغطية أجور العمال لا أكثر".

وأضاف الشايب أنه يدفع ثمن الخدمات والألعاب نيابة عن الأطفال اليتامى وأطفال السجناء وضحايا الحرب.

وقال: "إن مدينة الملاهي مفتوحة لجميع أبناء الشعب العراقي. يمكن للأيتام، أبناء السجناء، أبناء الذين قتلوا في الحرب أو موجات العنف وأطفال الفقراء اللعب على حسابي".