وكان بند الموافقة الذي دخل حيز التنفيذ اليوم جزءا من تشريع أوسع حول الجرائم الجنسية وافق عليه المشرعون السويديون في مايو.

وكان يمكن في السابق محاكمة شخص بشأن الاغتصاب في السويد فقط إذا كان هناك دليل على وجود تهديدات أو عنف.

وبموجب القانون الجديد يمكن أن يعتبر اغتصابا أي نشاط جنسي لا يسبقه اتفاق منطوق من قبل الشريك، أو إثبات واضح آخر على الموافقة.

ولا يسمح القانون بالسلبية باعتبارها دليلا على المشاركة الطوعية أو دفاعا.

وبدأت حكومة رئيس الوزراء ستيفان لوفين مشروع القانون العام الماضي في أعقاب حملة "مي تو" أو "أنا أيضا" حول العالم التي تفضح سوء السلوك الجنسي.