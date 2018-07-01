قال كرار حيدر، سكرتير نادي جبال الألب في باكستان، السبت أن المتسلق النمساوي كريستيان هوبر قتل عندما أصاب انهيار جليدي خيمة المتسلقين ليلة الجمعة خلال عاصفة قوية على ارتفاع 5900 متر على قمة جبل "أولتار سار" في وادي هونزا.



وأشار مسؤولون إلى أن المتسلقين الآخرين في المجموعة وهما البريطانيان بروس نورماند وتيموثي ميلر أصيبا بجروح طفيفه وتم إرسال طائرات مروحية لإنقاذهم.