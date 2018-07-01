وقال موقع سبوتيفاي على الإنترنت الذي يقدم الخدمة إن متوسط معدل المشاهدة بلغ عشرة ملايين في الساعة الواحدة الجمعة فيما قالت أبل ميوزك إن الألبوم احتل المركز الأول في 92 دولة. حسب رويترز.



وفي الألبوم المؤلف من 25 أغنية يؤكد دريك (31 عاما) شائعات انتشرت منذ فترة طويلة عن أنه أصبح والدا لطفل لكنه لم يعلن عن هوية الأم.



ويتضمن الألبوم أيضا تعاونا مع نجوم من بينهم جاي-زي ونيكي ميناغ وتي دولا ساين، ومقاطع صوتية للراحل مايكل جاكسون.



ويأتي ألبوم (سكوربيون) بعد ألبوم (فيوز) الذي حقق لدريك أعلى مبيعات في عام 2016 وإصداره في العام الماضي لألبوم (مور لايف) والذي سجل رقما قياسيا في المشاهدة عبر الإنترنت عبر كل مزودي تلك الخدمة إذ حقق 385 مليون مشاهدة في أول أسبوع من إصداره.



وقالت رابطة صناعة التسجيلات الأميركية الجمعة إن دريك أصبح على رأس قائمة أبرز المطربين رقميا إذ سجل 142 مليون وحدة بيع رقمية لأغنيات منفرده متفوقا بذلك على ريانا وتايلور سويفت.