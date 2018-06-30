وقام القطار برحلته الافتتاحية، السبت، بين مدينتي أوساكا وفوكوكا، حيث يربط بين غرب اليابان وجنوبها.

ويعتبر حلم الركوب بالنسبة لعشاق هذه الشخصية الخيالية الخاصة بشركة سانريو اليابانية للإنتاج.

وتم طلاء القطار الأنيق باللونين الوردي والأبيض، حيث يعرض صور (هالو كيتي) وشرائط العلامات التجارية من الأرضيات إلى أغطية المقاعد والنوافذ.

في أحد العربات، ترحب دمية "هالو كيتي" بالحجم الطبيعي، التي يرتديها طاقم القطار بالركاب، ما منحهم فرصة لالتقاط صور ذاتية (سيلفي) معها.

و"هالو كيتي" من ابتكار شركة سانريو اليابانية، حيث ظهرت عام 1974، وهي رمز "للوداعة والشقاوة" على مستوى العالم ، حيث تجتذب عشاقا من جميع الأعمار.