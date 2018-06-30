وشأنه شأن طيور اللقلق الأخرى التي تقطن بولندا في فصل الصيف، بدأ "كايتك"، طائر اللقلق البالغ، هجرته جنوبا إلى أفريقيا في أغسطس 2017.

وبفضل جهاز إرسال مزود برقاقة اتصالات، تمكنت "مجموعة إكولوجيكال" من رصد حركته على جهاز تتبع المواقع "جي بي إس" ونشرت تفاصيل عن الرحلة على الإنترنت.

وسجلت آخر إشارة من الطائر في السودان في 26 أبريل الماضي، لكن في وقت لاحق سمعت المجموعة نحو 20 مكالمة هاتفية باستخدام رقاقة الاتصالات في السودان، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وفي السياق، قال إيرينوس كالوغا، رئيس المجموعة، الجمعة، إن كايتك "ربما ليس على قيد الحياة".