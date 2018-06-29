وبحسب الفيديو الذي نشرته صحيفة " ميرور" البريطانية، الجمعة، فقد تجول أفراد عائلة بينهم طفل في قسم الأسود، وهم داخل سيارة بلا نوافد أو قضبان حماية كما جرت العادة في حدائق السفاري.

وداعبت لبؤة أفراد العائلة، في مشهد بدت فيه وكأنها حيوان أليف للغاية، في وقت كانت الأسود منبطحة بجانب السيارة دون أن تحرك ساكنا.

ونشرت حديقة حيوانات "تايغن" فيديو يظهر لبؤة وهي تداعب أفراد عائلة كانت في زيارة للحديقة وتعانقهم في مشهد غير مألوف.

وهذه اللبؤة من ضمن حيوانات جرى إنقاذها قبل عامين، وتقول مديرة الحديقة إن وضع الحيوان المفترس طيلة هذه المدة في الحديقة جعلها لطيفة ومتحمسة للزوار.