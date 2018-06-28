وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فإن الزوج الذي كان يعمل في سلك الشرطة برتبة مساعد مفتش تم العثور عليه مقتولا في مجاري المياه.

واستأجرت المرأة البالغة من العمر 52 عاما، شخصين لقتل زوجها، واعترفت بجريمتها أمام الشرطة حين تمت مواجهتها بالحقائق.

واعتقدت الزوجة أن جريمة القتل ستمر بسلام كما راهنت على أن تتلقى 88 ألف جنيه أسترليني، باعتبارها أرملة عنصر من الشرطة.

أما بنات الراحل فانضممن إلى المخطط الفظيع، بسبب رفض والدهن السماح لهن بارتداء سراويل الجينز في منطقة أوتار براديش، شمالي الهند.

واعتمد المحققون على كاميرات المراقبة المثبتة في حي الراحل، كما أن الزوجة كانت على اتصال بالقاتلين.