وكان الحضور أغلبه من طلاب المدارس اليافعين بمدينة هايكو، الذين شاهدوا المحاكمة كاملة من مدرجات الملعب، حسب ما نشرت لقطات لوكالة أنباء محلية.

ووفقا للصحيفة، فإن عملية المحاكمة العامة كانت جزءا من حملة توعية للشرطة الصينية في يوم "محاربة المخدرات".

ودانت المحكمة ساي ليكين بتهمة بيع الميثامفيتامين، وهو نوع رائج من المخدرات، فيما دانت هوانغ زهيني بتهريب نفس النوع من المخدرات.

وقالت القاضية على الملأ: "أعلن الآن عن اصطحاب ساي ليكين وهوانغ زهيني لموقع الإعدام، وإتمام عملية الإعدام رميا بالرصاص"، وفقا للصحيفة.

وقالت الصحيفة إن إصدار حكم الإعدام أمام حشد كبير من المتفرجين يعد أمرا طبيعيا في الصين، حيث تهدف السلطات هناك لنشر التوعية بهذه الطريقة.