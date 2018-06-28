وأسفر تحطم الطائرة الخاصة عن مقتل 4 أشخاص كانوا على متنها (طياران ومهندسان) فضلا عن رجل آخر كان يسير في موقع الحادث، وفق ما نقل موقع "هندوستان تايمز".

وتحطمت الطائرة بالساعة الواحدة والربع ظهرا، أي في الوقت الذي كان فيه 30 عاملا قد انصرفوا لأجل تناول وجبة الغذاء.

وذكر شهور عيان أن الطائرة أخذت في الهبوط صوب الأرض في البداية، وبدا كأن الطيار يبحث عن مكان فارغ يحاول الهبوط فيه، لكنه لم ينتبه إلى أنه على مقربة من ورش بناء.

وعلى مقربة من مكان الكارثة، كان 250 طالبا يتابعون محاضراتهم داخل معهد مختص في التدبير، لكن المبنى لم يصب بأي أذى.

وأعلنت السلطات الهندية فتح تحقيق في الحادث الذي أعقبه اشتعال للنيران جراء تسرب الوقود من الطائرة.