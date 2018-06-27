وأدانت الهيئة المسؤولة عن سيارات الأجرة في إسطنبول، ما قام به السائق قائلة إنها عاقبته بسحب الرخصة، ولم يعد بإمكانه الرجوع إلى عمله، وفق ما نقل موقع صحيفة "حرييت".

ولم يكتف السائق الفظ بالصراخ في وجه السائحة ومطالبتها بالمشي لما تبقى لها من مسافة، بل رفض أن يعيد إليها "الفكة" المتبقية من النقود التي أعطتها له.

وأوضحت غرفة سائقي سيارات الأجرة في إسطنبول، أنها ستشدد الإجراءات ضد السائقين المخالفين، وأضافت أنها تعكف على إعداد نظام يسمح للزبائن بالإبلاغ عن تذمرهم، لتقوم بعذ ذلك بتوقيف أي سائق تراكمت عليه شكاوى الركاب.

من جانبهم، اعتبر سائقو سيارات الأجرة في إسطنبول سلوك السائق ضربة إضافية لهم، بالنظر إلى استياء الناس من خدمات "التاكسي الأصفر" وإقبال عدد كبير منهم على خدمات "أوبر".