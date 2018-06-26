وخففت المحكمة الحكم على نورا إلى غرامة 13 ألف دولار، مع السجن 5 سنوات، تبدأ في 27 مايو الماضي، تاريخ دخولها سجن النساء في أم درمان.

وأكدت مصادر قضائية أن محكمة الاستئناف استجابت لطلب محامي هيئة الدفاع، واستبدلت الإدانة، إلى القتل شبه العمد.

وكانت محكمة جنايات الأوسط في أم درمان دانت المتهمة تحت المادة 130 بالقتل العمد، وحكمت عليها بالإعدام، بعد أن وجهت طعنات قاتلة لزوجها بعد "اغتصابه لها" حسب روايتها للمحكمة.

والمدانة صاحبة الـ19 عاما، كانت قد رفضت الزواج من القتيل، وتم عقد قرانها عليه وهي في السادسة عشر من عمرها، مما اعتبر زواج قاصر.

وقادت منظمات مدنية ودولية وناشطون حملات مكثفة من أجل إسقاط عقوبة الإعدام، فيما اعتبرت مبادرة "لا لقهر النساء" تخفيف الحكم "انتصارا للعدالة".