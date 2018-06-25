وتوقفت مباراة جمعت بين فريقين للسيدات في العاصمة كانبيرا، لمدة 30 دقيقة تقريبا، بعد أن اقتحم كنغر ضخم أرض الملعب ورفض المغادرة.

وقال معلق المباراة لهيئة الإذاعة الأسترالية: "كان يشاهد الشوط الأول لكنه قرر المشاركة بعد خروج اللاعبات للاستراحة"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأظهرت صور التقطت من الملعب الذي أقيمت عليه، الأحد، مباراة بين فريقي كانبيرا وبيلكونين يونايتد للسيدات، عاملين يسددون الكرة باتجاه الكنغر لإجباره على الخروج من الملعب، لكنه رفض بإصرار.

وأضاف المعلق: "كان سعيدا بالتحكم في الأمور"، مؤكدا أن إخراج الكنغر من الملعب كان صعبا إلا "باللجوء إلى القوة وإجباره على ذلك وهو ما قد يثير غضبه".

ويعيش في أستراليا نحو 45 مليون حيوان كنغر، وهو ما يمثل أكثر من ضعف عدد السكان.

ولكن نادرا ما يتسبب الكنغر في إحداث فوضى، فيما يمكن مشاهدته في المناطق الريفية وفي محيط العاصمة كانبيرا.

ونجح مدرب فريق بيلكونين في إخراج الحيوان بعد أن استخدم سيارته لدفع الكنغر باتجاه فتحة في سياج يحيط بالملعب، بعدها استؤنفت المباراة وانتهت بفوز بيلكونين 2-صفر.