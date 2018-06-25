ووصل الأمير وليام إلى العاصمة الأردنية عمان، الأحد، في مستهل جولة هي الأولى من نوعها، حيث يزور أيضا إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وحرص الأمير وليام، المعروف بعشقه لكرة القدم، على عدم معرفة نتيجة المباراة، التي جرت في وقت مبكر من يوم الأحد وانتهت بفوز إنجلترا 6-1 أمام بنما.

وظهر الأمير وليام، وهو برفقة الأمير الحسين في قصر "بيت الأردن"، وهما يشاهدان إعادة المباراة، التي سجلها ولي العهد الأردني، في غرفة تتميز بتصميم عصري.

وما أن انتشرت الصورة، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا، المطالبة بالتعرف على مزيد من التفاصيل حول "الأمير الأردني الوسيم".

وطالبت بعض رواد مواقع التواصل، الأمير وليام "بإحضار الأمير الحسين إلى بريطانيا"، أو "الذهاب بأنفسهن إلى الأردن"، وفق ما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.