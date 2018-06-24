وقالت سارة عبد الإله الوسية لـ"سكاي نيوز عربية": "تملكني الخوف عندما جلست خلف مقود القيادة لأنطلق في الشوارع لأول مرة، لكن وجود زوجي وأبنائي برفقتي وتشجيعهم الكبير لي، أشعل الحماسة بي".

وأضافت: "إنه إحساس لا يوصف. أن تكون المرأة أخيرا قادرة على القيادة في بلدها، دون أن تبقى حبيسة منزلها في انتظار سائق غريب أن يوصلها إلى وجهتها".

وتطرقت الوسية إلى مسألة العثور على سائق مناسب، التي كانت الأسر السعودية تعاني منها، قائلة: "كنا نعاني لنجد السائق المناسب. كما أن الأمر كان مكلفا للغاية ولم يكن باستطاعة الكثير من الأسر أن تتحمله".

وعن ردود فعل الناس في الشارع، خاصة الرجال، قالت الوسية: "كنت متوترة في البداية، لكنني فوجئت بردود فعل الناس، الذين كانوا يدعموننا ويشجعوننا في الشوارع. لقد تعاموا معنا بصورة راقية جدا".

أما عن دور رجال الأمن والمرور، فأعربت الوسية عن سعادتها الغامرة بما فعلوه، قائلة: "دوريات المرور كانت في كل مكان، وكان رجال الأمن يشجعوننا ويوزعون الورود على السائقات. لقد كانت لفتة في غاية الروعة وساعدتنا كسائقات في التخلص من أي توتر أصابنا".