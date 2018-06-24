وحصد الكلب "زا زا" اللقب، مساء السبت، في معرض "سونوما مارين" بمدينة بيتالوما بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وسيحصل صاحب الكلب، ويدعى ميغان برينارد، من مدينة أنوكا بولاية مينيسوتا، على جائزة قدرها 1500 دولار أميركي.

ووجد برينارد الكلب "زا زا" في موقع إلكتروني للبحث عن الحيوانات الأليفة، وفقا لبيانات المسابقة.

وتتباهى الكلاب في هذه المسابقة بقبحها، بداية من سقوط الشعر وحتى الألسنة المتدلية.

وتسير الكلاب برفقة أصحابها على سجادة حمراء، وتقوم لجنة تحكيم بمنح الجائزة.

وكان بين المتنافسين كلاب من سلاسة "داشهند"، ومزيج من البولدغ ذوي الجلد الزائد المتجعد، وجرو بيكيني يدعى وايلد ثينغ.

وعادة ما تنظم المسابقة مساء الجمعة، لكن المنظمين قرروا تأجيلها إلى السبت في محاولة لجذب جمهور أكبر.